Joe Bidens søn trækker sig fra udenlandsk selskab efter kontrovers

Hunter Biden, søn af den tidligere vicepræsident Joe Biden, har valgt at trække sig fra bestyrelsen i et kinesisk investeringsselskab.

Det meddeler han søndag via sin advokat, skriver avisen The Washington Post.

Samtidig understreger han, at han vil afholde sig fra at arbejde i udlandet, hvis hans far, der forsøger at blive Demokraternes præsidentkandidat, skulle gå hen og vinde præsidentvalget næste år.

Hunter Bidens forretningsforbindelser i udlandet er en central del af den rigsretsproces, der er påbegyndt mod præsident Donald Trump.

Trump anklages for at have forsøgt at presse Ukraines regering til at undersøge Hunter Biden, der i 2014 tog imod en højt betalt stilling i et ukrainsk energikonsortium.

Dette job fik han i en periode, hvor hans far i sit embede som vicepræsident havde ansvaret for USA's energipolitiske forhandlinger med Ukraine.

I et opkald med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, bad Trump ham om at 'kigge nærmere' på Biden-familiens forretningsaktiviteter i landet.

Trump har efterfølgende ved flere lejligheder også forsøgt at så tvivl om hæderligheden ved Hunter Bidens tilknytning til en række kinesiske selskaber.

Der er dog ikke fundet belæg for nogen af Trumps påstande i sagen.

»Hunter gennemførte disse forretninger uafhængigt. Han har ikke fundet det passende at diskutere dem med sin far, og det har han heller ikke gjort, lød det søndag fra Hunter Bidens advokat George Mesires.

Joe Biden har også ved gentagne lejligheder taget sin søn i forsvar. Han beskylder præsidenten for at angribe Hunter Biden, fordi Trump ser den tidligere vicepræsident som en trussel mod sit genvalg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Donald Trumps forsøg på at finde snavs på Joe Biden, der er en af spidskandidaterne i Demokraternes primærvalg, er blevet beskrevet som 'magtmisbrug' af politiske modstandere, iagttagere og eksperter, skriver flere amerikanske medier.

Repræsentanternes Hus har på baggrund af Trumps kontakt med Ukraine påbegyndt en rigsretsproces mod præsidenten.

ritzau