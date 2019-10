Jeppe Kofod om danske IS-krigere i Syrien »De har vendt Danmark ryggen. De er ikke danskere i den forstand mere«

Den tyrkiske offensiv i det nordlige Tyrkiet dominerer dagsordenen på EU’s udenrigsministres møde i Luxembourg mandag.

På vej ind til mødet siger udenrigsminister Jeppe Kofod, at Tyrkiets handlinger risikerer at få »uoverskuelige konsekvenser« for civilbefolkningen og kampen mod Islamisk Stat.

»Det er forfærdelig billeder, vi ser af den humanitære situation på jorden. Også vores kamp mod Islamisk Stat bliver svækket af dette. Så det er vigtigt, at vi sender en kraftigt og stærkt signal fra Europas side i denne situation«, siger Jeppe Kofod.

En af bekymringerne for EU’s regeringer er, om IS-krigere kan flygte i ly af den tyrkiske militærintervention. På spørgsmålet om, hvad regeringen vil gøre for at få børn af danske IS-krigere hjem, svarer udenrigsministeren:

»De IS-krigere, der er rejst til Syrien for at kæmpe sammen med Islamisk Stat, de har vendt Danmark ryggen. De er ikke danskere i den forstand mere«, siger Jeppe Kofod.

Skal det gå ud over deres børn?

»Det er en uhyre kompliceret situation, som alle ved. Derfor er det noget, vi følger meget tæt fra regeringens side. Vi har også for eksempel evakueret forældreløse børn. Alle ved, at det at skille børn fra deres forældre ikke i sig selv er muligt, og for det andet er det ikke noget, der er tilladt i den nuværende situation«, siger Jeppe Kofod og tilføjer:

»Det allervigtigste, vi kan gøre lige nu, det er at få stoppet disse kamphandlinger, så vi kan få det tilbage på et fredeligt spor i stedet for den optrapning, som går ud over tusindvis af civile. Vi kan se, at de store flygtningestrømme allerede er på vej. Vi kan se, at byer bliver bombet. Vi kan se rapporter om overgreb, billeder af det. Det er vigtigt at få stoppet denne forfærdelige situation«.

Erdogans klemme på EU

Hvilken rolle spiller det for EU’s linje og EU’s muligheder, at man har lavet en flygtningeaftale med Erdogan. At han så at sige har en klemme på EU?

»Vi accepterer ikke at lægge under for noget pres fra Erdogans side. Det her handler om, at vi sender et stærkt signal fra Europa om at stoppe de kamphandlinger først og fremmest. For det er de civile, det går ud over. Det er kampen mod Islamisk Stat, det går ud over. Jeg vil gerne igen fordømme Tyrkiets militære operation«, siger Jeppe Kofod.

En række EU-lande, blandt andet Tyskland, Frankrig og Holland, har stoppet våbeneksport til Tyrkiet som følge af tyrkernes militære offensiv. Den linje bakker den danske udenrigsminister op om.

»Jeg går ind til dette møde med en klar opfordring til de europæiske lande om at følge den samme hårde og restriktive våbenpolitik, som Danmark har ført siden Afrin-operationen sidste forår, hvor vi de facto har stoppet alle nye tilladelser til våben til Tyrkiet, der kan blive brugt i Syrien. Det ville være rigtigt godt, hvis Europa kan stå samlet omkring dette og sende et stærkt signal til Erdogan om at stoppe disse operationer«, siger han.