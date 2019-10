Tyrkiske og syriske styrker har kurs mod en by, som amerikanerne har forladt

Den nu kurdiskkontrollerede syriske by Manbij kan få en central rolle i den tyrkiske militæroperation i Syrien.

Syriske og tyrkiske medier bekræfter, at syriske regeringsstyrker er på vej til byen, og at de er ankommet til Tall Tamr et par hundrede kilometer øst for Manbij.

Tyrkiske medier fortæller, at den tyrkisk finansierede Frie Syriske Hær (TFSA) befinder sig lige uden for Manbij.

FAKTA Parterne i Syrien Tyrkiske styrkerDe tyrkiske styrker består af den tyrkiske hær og den særlige tyrkisk finansierede Frie Syriske Hær (TFSA) i det nordlige Syrien. Den kaldes også Syriens Nationale Hær. TFSA er anderledes fra den oprørske Frie Syriske Hær (FSA), som kæmper mod præsident Assads styrker. Men TFSA og FSA bruger det samme flag med tre røde stjerner og vandrette bjælker i farverne grøn, hvid og sort. Kurdiske styrker

Syriens Demokratiske Styrker (SDF) er den samlede betegnelse for en alliance af kurdiske, arabiske og assyriske styrker, hvor den kurdiske milits YPG udgør den primære styrke. USA er allieret med SDF i kampen mod Islamisk Stat og har støttet dem med våben. Tyrkiet betragter SDF som terrorgrupper. YPG bruger et trekantet gult flag med en rød trekant i midten. SDF har et gult flag med hvidt kort over Syrien. Syriske styrker

Den syriske hær er Assads styrker og kaldes Syriens Arabiske Hær (SAA). SAA er allieret med Rusland. Det syriske flag har to grønne stjerner og vandrette bjælker i farverne rød, hvid og sort. Vis mere

Manbij og Tall Tamr befinder sig begge på den strategisk vigtige motorvej M4.

Allieret med Assads hær

Den kurdiske administration i det nordlige Syrien har tidligere bekræftet, at den har indgået en aftale med Syriens regering. Det skete, efter deres hidtil allierede USA trak deres soldater ud af området.

Den syriske hær skal hjælpe Syriens Demokratiske Styrker (SDF) ved den tyrkisk-syriske grænse med at konfrontere den ’tyrkiske aggression’. Det er baggrunden for, at den syriske hær er begyndt at rykke til områderne nordpå tæt på den tyrkiske grænse.

Foto: Delil Souleiman/Ritzau Scanpix En syrisk soldat med det syriske flag i byen Tall Tamr i det nordøstlige Syrien. Syriske medier bekræfter, at den syriske hær er ankommet til Tall Tamr.

En syrisk soldat med det syriske flag i byen Tall Tamr i det nordøstlige Syrien. Syriske medier bekræfter, at den syriske hær er ankommet til Tall Tamr. Foto: Delil Souleiman/Ritzau Scanpix

SDF er navnet på den samlede alliance mellem kurdiske, arabiske og assyriske grupper, hvor den kurdiske milits YPG udgør den primære styrke.

Tyrkiske og amerikanske styrker har tidligere haft fælles patrulje i Manbij. Det skulle være en del af aftalen med USA, at SDF skulle fjernes fra den tyrkisk-syriske grænse, så Tyrkiet kunne oprette en sikkerhedszone.

Men det skete angiveligt ikke, fordi SDF modsatte sig, da Tyrkiet ville udvide sikkerhedszonen og flytte ikke-kurdiske flygtninge til zonen.

De amerikanske soldater har nu forladt Manbij, som befinder sig sydvest for floden Eufrat. Byens beliggenhed er bemærkelsesværdig, for det er uden for det område, som Tyrkiet har sagt, at de vil sikre.

Sikkerhedszonen, som Tyrkiet vil oprette, går fra Eufrat-flodens østlige side til Syriens nordøstligste kant. Den skal have en dybde på 32 kilometer.

De tyrkiske styrker har sidste år under Operation Olivengren overtaget dele af området vest for Eufrat-floden, hvor byen Afrin ligger.