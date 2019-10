Dekretet er underskrevet: Trump godkender sanktioner mod Tyrkiet

Den amerikanske præsident sagde mandag, at han var ’parat til at ødelægge Tyrkiets økonomi’.

USA’s præsident, Donald Trump, har sent mandag aften dansk tid underskrevet et dekret, der indfører sanktioner mod en række repræsentanter i den tyrkiske regering.

Det meddeler den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trump havde tidligere på aftenen varslet sanktioner i et opslag på Twitter.

Sanktionerne kommer som følge af den tyrkiske offensiv i Syrien.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, tilføjer i et interview, at Donald Trump har talt i telefon med tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og bedt ham ’stoppe invasionen’ af Syrien øjeblikkeligt.

»USA har ikke givet grønt lys til Tyrkiet og tilladt en invasion af Syrien«, tilføjede Pence til fremmødte journalister tidligt natten til tirsdag.

Rammer repræsentanter og embedsfolk

De nye sanktioner rammer en stribe regeringsrepræsentanter og højtstående embedsfolk, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump skrev mandag aften på Twitter, at toldafgifter på stål fra Tyrkiet igen vil blive hævet til 50 procent.

Derudover vil forhandlinger med tyrkerne om en handelsaftale til op mod 100 milliarder dollar blive indstillet ’øjeblikkeligt’.

Trump gentager, at han ’er fuldstændig parat til at ødelægge Tyrkiets økonomi’, hvis landet fortsætter videre ’ad denne farlige og destruktive vej’.

Han siger videre, at amerikanske soldater, der er trukket ud af det nordlige Syrien, vil blive genindsat i regionen for at overvåge situationen.

For en uge siden lød det ellers, at 1.000 amerikanske soldater havde fået ordre til helt at forlade landet.

Trumps beslutning om at trække amerikanske styrker væk fra det nordlige Syren blev stærkt kritiseret i Trumps eget bagland. Nogle kaldte det et forræderi mod USA’s allierede.

100.000 civile er flygtet

USA og dets allierede har fordømt den tyrkiske offensiv. Men truslen om sanktioner har ikke haft nogen indvirkning på den tyrkiske ledelse omkring præsident Recep Tayyip Erdogan.

Onsdag indledte tyrkerne en offensiv, der hovedsageligt er rettet mod kurdiskledede styrker, der kontrollerer et stort stykke af det nordlige og særligt det nordøstlige Syrien.

Siden har der været uafbrudte kampe i og omkring nogle grænsebyer på den syrisk-tyrkiske grænse.

Ifølge FN er flere end 100.000 civile flygtet fra områder berørt af den tyrkiske offensiv.

Det syriske regime sendte mandag styrker op mod den tyrkiske grænse for at inddæmme offensiven mod kurderne.

Den kurdiske administration i det nordlige Syrien har bekræftet, at den har indgået en aftale med Syriens regering om, at den syriske hær kan indsættes tæt ved grænsen til Tyrkiet.

