Unicef: 200 millioner børn på verdensplan lider af fejlernæring Ny rapport fastslår, at millioner af børn får enten forkert, for lidt eller for meget mad.

Hvert tredje barn under fem år i verden er enten underernæret eller overvægtig. Derudover har seks ud af ti børn på verdensplan ikke æg, mejeriprodukter, fisk eller kødprodukter som en fast del af den daglige diæt.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse udarbejdet af FN's børneorganisation, Unicef. Rapporten er offentliggjort natten til tirsdag.

Det skriver flere medier herunder nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Unicef er undersøgelsens fund højst alarmerende. Et alt for højt antal børn får enten forkert, for lidt eller for meget mad, skriver organisationen.

Første rapport i 20 år

Man anslår, at der er tale om 200 millioner børn, der i dag er fejlernærede.

»Hvis børn spiser dårligt, lever de dårligt. Vi taber terræn i kampen for den sunde kost«, siger Unicefs generaldirektør, Henrietta Fore, ifølge Reuters.

Det er første gang siden 1999, at organisationen frigiver en rapport om kostsundheden blandt verdens børn.

Fejlernæring har blandt andet ført til, at 149 millioner børn lider af væksthæmning. Det betyder, at de for eksempel er lavere, end deres alder foreskriver.

En anden effekt er afmagring - at man er for tynd i forhold til højden. Dette er tilfældet for 50 millioner børn på verdensplan.

Rapporten fastslår også, at hele 340 millioner børn lider af mangel på vigtige vitaminer og næringsstoffer.

