70 er døde og titusinder er samlet i krisecentre efter kraftfuld tyfon ramte Japan Hagibis gik lørdag aften i land i Japan. Tyfonen har skabt voldsomme oversvømmelser og kostet knap 70 liv.

En særdeles kraftig tyfon, der i weekenden ramte Japan med regnmængder så enorme, at landet aldrig før har oplevet lignende, har kostet knap 70 mennesker livet.

Det oplyser det japanske medie NHK tirsdag morgen ifølge nyhedsbureauet AFP.

NHK meddeler, at 15 personer derudover er meldt savnet.

Tidligt søndag morgen lød tallet på mindst 20 døde, men det er steget i løbet af dagen.

Hagibis, som tyfonen kaldes, gik i land lørdag aften lokal tid.

Knap en meters vand

Den har ramt Tokyo og de omkringliggende områder med så store mængder regn, at det japanske meteorologiske institut udsendte en meget alvorlig advarsel.

Her blev befolkningen opfordret til at søge ly for at beskytte deres liv.

»Sandsynligheden for at der allerede er sket katastrofer som jordskred og oversvømmelser er ekstremt stor. Det er vigtigt at tage skridt, der kan hjælpe med at redde jeres liv«, sagde meteorolog Yasushi Kajiwara desuden.

Både når det kommer til vindstyrke og regn er tyfonen ekstrem. På et døgn er 939,5 millimeter regn - svarende til knap en meter - skyllet ned over landet. Det skriver Reuters.

Til sammenligning falder der på et helt år i Danmark ifølge DMI i gennemsnit 746 millimeter regn.

Samlet i krisecentre

Evakueringsordrer var sendt ud til seks millioner mennesker, inden Hagibis gik i land med vindstød omkring 216 kilometer i timen.

Mens den hærgede med ekstrem styrke, begyndte jorden at skælve i Tokyo. Et jordskælv af styrke 5,7 har rystet byen lørdag aften lokal tid, hvilket har fået mange borgere til at følge rådet om at søge ly.

Titusinder har samlet sig i krisecentre, mens en del har valgt at barrikadere sig hjemme. En af dem er Hidetsugu Nishimura.

»Jeg er 77 år gammel, og jeg har aldrig set noget lignende. Vi kan høre en infernalsk trommen fra regnen og vinden. Og et stykke af taget er væk. I en time rystede huset på grund af vind og regn«, siger Hidetsugu Nishimura.

Hagibis har ramt Japan blot en måned efter en anden kraftig tyfon. Genopbygningsarbejdet efter den var endnu ikke færdigt.

