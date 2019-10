Tesfaye: Syrienskrigere skal kigge i e-boks for at finde ud af, om de har mistet dansk statsborgerskab

Regeringen ønsker at tage det danske pas fra fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab, som opholder sig i udlandet, for eksempel i Syrien. Men det kan blive svært at orientere fremmedkrigerne om, at de ikke længere har dansk statsborgerskab, og derfor lægger den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, op til, at fremmedkrigerne skal informeres med en besked i deres e-boks.

Det fremgår af et lovforslag fra regeringen, skriver Jyllands-Posten.

Er det ikke muligt at levere meddelelsen via e-boks – hvis for eksempel en fremmedkriger ikke har e-boks – lægger regeringen op til, at fremmedkrigerne kan læse afgørelsen i Statstidende.

»Meddelelse vil bl.a. kunne ske via Offentlig Digital Post. I tilfælde, hvor det trods rimelige bestræbelser herpå ikke er muligt på andre måder, herunder via Offentlig Digital Post, at meddele bortfaldet til den pågældende, vil der blive optaget en meddelelse i Statstidende om, at den pågældendes statsborgerskab er frakendt, og at nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet«, står der ifølge Jyllands-Posten i lovforslaget.

Svært at oplyse i Syrien

Mattias Tesfaye erkender over for Jyllands-Posten, at der er udfordringer forbundet med at orientere fremmedkrigere om afgørelser om deres statsborgskab, hvis de befinder sig i for eksempel Syrien.

»Hvis de bor i Ishøj, er det rimelig let, men hvis de opholder sig en lejr, vi ikke har nogen restriktioner over, så skal det ske på en anden måde. Vi har ingen interesse i at holde det skjult for folk, men det er da rigtigt, at det kan være sværere at oplyse folk om, når de opholder sig i Syrien«, siger udlændinge- og integrationsministeren til Jyllands-Posten.

De forvaltningsretlige regler tilskriver, at en frakendelse af statsborgerskab normalt skal meddeles til den person, afgørelsen rammer. JP skriver, at ministeren ikke finder det muligt i en situation, hvor vedkommende befinder sig i en ørken i Syrien.

»Men vi gør alt, hvad vi kan. Og hvis ikke, de har en e-boks, så må det offentliggøres gennem Statstidende«, siger Tesfaye til Jyllands-Posten.

Ministeren bliver i artiklen spurgt, om han tror, at fremmedkrigere læser Statstidende i Syrien, hvortil han svarer:

»Nej, det gør jeg ikke engang selv, så det gør de nok heller ikke. Men vi ønsker bare ikke at stå i en situation, hvor vi ikke kan gøre det her, fordi det ikke har været muligt at overlevere en besked i den syriske ørken«.

Tyrkisk offensiv fremrykker proces

Ifølge kurdiske myndigheder flygtede mellem 700 og 800 indsatte i går fra Ain Issa-lejren i det nordlige Syrien, hvor kurdiske styrker har stået for at internere og kontrollere kvinder og børn med forbindelser til terrororganisationen Islamisk Stat. Efter Tyrkiets militære indtrængen i det nordlige Syrien, hvis hovedformål er at trænge kurdiske militser længere væk fra den tyrkisk-syriske grænse, er kurderne travlt optaget af at besvare den tyrkiske offensiv, og i ly af et tyrkisk bombeangreb lykkedes det fangerne at undslippe lejren.

Lovforslaget – der behandles som en hastelov – er fremrykket i lyset af den nye ustabilitet i Syriens nordlige region. En frakendelse af dansk statsborgerskab vil betyde, at eventuelt flygtende fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab ikke får mulighed for at rejse ind i Danmark.

»Jeg havde egentlig forberedt, vi skulle diskutere det her lovforslag til november, men situationen i Syrien - i de her lejre - hvor nogle af IS-krigerne opholder sig, har fået os til at fremrykke det. Vi frygter, at nogle af dem vil undslippe deres fangeskab og søge mod Europa og dermed udgøre en fare for den danske befolknings sikkerhed«, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten.