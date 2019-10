Russisk militærpoliti rykket ind

Efter amerikanske soldater har forladt den kurdisk kontrollerede by Manbij i Syrien, er russisk militærpoliti ankommet til byen og patruljerer sammen med den syriske regeringshær og Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Det er bekræftet af Ruslands forsvarsministerium, skriver The Washington Post.

Manbij er en strategisk vigtig by på landevej M4, og både tyrkiske, syriske og kurdiske styrker befinder sig i området omkring byen.

Tyrkiet har ønsket at overtage byen siden Operation Olivengren sidste år, men amerikanernes tilstedeværelse og forhandling med kurdiske styrker har holdt Tyrkiet tilbage.

Byen ligger vest for Eufrat-floden i det nordvestlige Syrien, hvor Tyrkiet har kontrol over en stor del af det resterende område. Men kontrol over Manbij har tyrkerne ikke.

Nu ser det ud til, at russiske styrker kan være Tyrkiets nye hindring.

Præsident Recep Tayyip Erdogan sagde tirsdag under en tale i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, at »vi vil fortsætte med kampene, indtil vores mål er opnået, og det nordlige Syrien er vædet af fredens kilde«.

’Fredens kilde’ er navnet på den tyrkiske operation.

Syriens Demokratiske Styrker (SDF) er en alliance mellem kurdiske, arabiske og assyriske militante grupper, hvor den kurdiske milits YPG udgør den primære styrke.

YPG har været allieret med USA og har deltaget i bekæmpelsen af Islamisk Stat i Syrien. Men amerikanske soldater har forladt området, og det var det grønne lys, som Tyrkiet havde ventet på.

Uden den hidtidige støtte fra USA besluttede SDF at lave en aftale med den syriske regeringshær, altså Assads styrker, der er allieret med Rusland.

Kan have overtaget USA’s rolle

Det har været SDF’s håb, at Tyrkiet ikke vil risikere en krig mod Rusland ved at tage kampen op mod den syriske regeringshær.

Foto: Omar Sanadiki/Ritzau Scanpix Russisk, syrisk og Manbij Military Councils flag blafrer sammen i vinden lidt uden for byen Manbij i Syrien. Manbij Military Council er en del af Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Den russiske regering har givet udtryk for, at den ikke vil tillade, at tyrkiske og syriske styrker ender i kamp. Det skriver Reuters.

Før amerikanske soldater forlod Syrien, var de den neutrale part, som placerede sig mellem tyrkiske og kurdiske styrker. Nu ser det ud til, at russiske soldater har overtaget amerikanernes rolle mellem tyrkiske og syriske styrker.

Oberst Myles B. Caggins, der er talsmand for koalitionen Operation Inherent Resolve, har bekræftet på Twitter, at de »er ude af Manbij«.

Coalition forces are executing a deliberate withdrawal from northeast Syria. We are out of Manbij. // تقوم قوات التحالف بتنفيذ إنسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 15, 2019

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har fået hård kritik for at svigte sine kurdiske allierede.

Mandag aften underskrev han et dekret, der bl.a. bebuder store økonomiske sanktioner mod Tyrkiet, hvis angrebene i Syrien ikke ophører.

Tyrkiet betragter YPG som en terrorgruppe og sidestiller dem med PKK, som er på flere landes terrorlister.