Handelskrig får IMF til at se mørke skyer over verdens økonomi Handelskrig mellem USA og Kina får Den Internationale Valutafond til at skrue ned for vækstforventningerne.

Den Internationale Valutafond (IMF) forventer den laveste vækst i verdensøkonomien siden 2008-2009. Det skriver Ritzau Finans. IMF forventer i sin prognose en vækst på tre procent i år, og det er en nedjustering af prognosen fra juli, der lød på en vækst på 3,2 procent. Udsigterne for verdensøkonomien er ikke helt så gode som tidligere, og særligt handelskrigen mellem Kina og USA mudrer billedet. For 2020 venter IMF en vækst på 3,4 procent, hvilket hænger sammen med en forventning om bedre takter i lande som Brasilien, Mexico, Rusland og Tyrkiet. ritzau