Erdogan: Tyrkiet kan aldrig indgå en våbenhvile i Syrien

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, afviser et amerikansk forslag om at indgå en våbenhvile i det nordlige Syrien.

»De (USA, red.) beder os om at indgå en våbenhvile. Vi kan aldrig indgå en våbenhvile«, siger Erdogan til journalister sent tirsdag aften dansk tid.

Samtidig anklager han den syriske regeringshær for at stå bag et angreb i Manbij tirsdag, hvor en tyrkisk soldat blev dræbt.

Manbij er en nøgleby i det nordlige Syrien, som har været kontrolleret af kurdiske YPG-styrker med støtte fra amerikanerne.

Den amerikanske koalition i Syrien bekræftede tirsdag, at den havde trukket alle sine styrker ud af Manbij.

Soldater fra den syriske regeringshær ankom tirsdag til byen. Ifølge det statslige tv i Syrien skal de syriske regeringsstyrker hjælpe kurderne i området.

Anklager syrisk hær for drab på soldat

En tyrkisk soldat blev dræbt, og otte andre blev såret tirsdag under et angreb fra Manbij. Det tyrkiske forsvarsministerium har tidligere oplyst, at angrebet blev udført af kurdiske styrker i området.

Men sent tirsdag aften siger Erdogan, at det er den syriske regeringshær, der stod bag.

»Det er et resultat af, at regimet (den syriske regering, red.) har åbnet ild i området. Vi havde en intens gengældelseskamp. Vi sørgede for, at regimet betalte en stor pris for dette«, siger Erdogan.

Han siger samtidig, at den syriske regeringshærs indtog i Manbij ikke er et stort problem for Tyrkiet.

»Regimets indtog i Manbij er ikke en meget, meget negativ (udvikling, red.) for os«, siger han.

»Hvorfor? Fordi det er deres eget land«.

Tyrkiet er en stærk modstander af den syriske præsident, Bashar al-Assad, og støtteren række oprørsgruppers kamp mod hans regime.

