Joe Bidens søn forsvarer sine forretninger i udlandet Hunter Biden forsvarer sine omstridte forretninger i udlandet, men medgiver at have udvist dårlig dømmekraft.

Tidligere vicepræsident Joe Bidens søn, Hunter Biden, forsvarer i et interview med ABC News sit tidligere arbejde i udlandet, som denne måned har været til stor debat i USA.

Han indrømmer dog samtidig, at han har udvist 'dårlig dømmekraft', da han med sine forretninger i udlandet har gjort sig sårbar over for politiske angreb.

Hunter Bidens forretningsforbindelser i udlandet er en central del af den rigsretsproces, der er påbegyndt mod USA's præsident, Donald Trump.

Trump anklages for at have forsøgt at presse Ukraines regering til at undersøge Hunter Biden, der i 2014 tog imod en højt betalt stilling i et ukrainsk energikonsortium.

Bryder tavshed om udlandsarbejde

Interviewet med Hunter Biden kommer forud for en debat mellem Joe Biden og ti andre af kandidaterne til posten som Demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020. Her ventes Hunter Bidens forretninger i udlandet at blive et emne.

49-årige Hunter Biden bryder med interviewet sin hidtidige tavshed i forhold til anklagerne mod sit arbejde i udlandet.

»Gjorde jeg noget upassende? Nej, på ingen måde. Jeg blev en del af en bestyrelse, jeg tjente den hæderligt«, siger han til ABC News.

»Begik jeg en fejl? Måske i det bredere perspektiv, ja. Men begik jeg en fejl baseret på nogle etiske forsømmelser? Bestemt ikke«.

Han fik jobbet i det ukrainske energikonsortium, mens hans far i sit embede som vicepræsident havde ansvaret for USA's energipolitiske forhandlinger med Ukraine.

»Jeg tror, at der er mange ting i mit liv, der ikke ville være sket, hvis ikke mit efternavn var Biden«, siger han til ABC News.

Var kvalificeret til post

Selv om Hunter Bidens efternavn kan have haft en rolle i hans karriere, afviser han, at han ikke har været kvalificeret til bestyrelsesposten i den ukrainske energivirksomhed.

»Jeg tror, at jeg havde lige så stor en viden, som alle andre i bestyrelsen, hvis ikke mere«, siger han.

Trump har i et opkald bedt Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, om at 'kigge nærmere' på Biden-familiens forretningsaktiviteter i landet.

Trump har efterfølgende ved flere lejligheder også forsøgt at så tvivl om hæderligheden ved Hunter Bidens tilknytning til en række kinesiske selskaber.

Der er dog ikke fundet belæg for nogen af Trumps påstande i sagen.

Hunter Biden valgte tidligere på ugen at trække sig fra bestyrelsen i et kinesisk investeringsselskab.

Samtidig bebudede han, at han vil afholde sig fra at arbejde i udlandet, hvis hans far skulle gå hen og vinde præsidentvalget næste år.

ritzau