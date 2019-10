Repræsentanternes Hus har enstemmigt vedtaget en række nye lovforslag, som skal forhindre Kina i at kvæle demonstranternes kamp for politisk frihed. Nu venter den endelige vedtagelse i Senatet.

Konflikten i Hongkong er nu for alvor ved at rykke op på den internationale scene, efter at Repræsentanternes Hus i USA tirsdag aften enstemmigt vedtog en række nye lovforslag, der skal hjælpe demonstranterne med at få deres krav om mere demokrati igennem.