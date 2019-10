Hongkongs leder afbryder samling efter buhråb Parlamentsmedlemmer buhede, da Hongkongs leder indledte sin tale ved en samling i parlamentet i Hongkong.

Hongkongs leder, Carrie Lam, afbryder en samling i storbyens regionale parlament onsdag morgen.

Det sker, efter at flere af parlamentsmedlemmerne buhede, da Lam indledte sin tale, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lam, der har trodset politiske krav om at trække sig fra sin post, ville fremlægge planer inden for boligområdet for at genvinde tillid efter flere måneders voldelige protester i Hongkongs gader.

I stedet vil Lam offentliggøre sin tale via en videopræsentation, oplyser regeringen i en pressemeddelelse.

Parlamentsmedlemmerne skulle have råbt "fem krav, ikke et færre". Råbene henviser til de fem krav, som demonstranterne har krævet, at Hongkongs regering imødekommer.

Det omhandler blandt andet stemmeret for alle og en uafhængig undersøgelse af, om politiet har brugt overdreven vold mod demonstranter under de mange protester.

Parlamentsmedlemmer bar masker

Flere af parlamentsmedlemmerne havde under samlingen masker på, der lignede Kinas præsident, Xi Jinping.

En af dem, Tanya Chan, siger, at Lam er skyld i de mange protester og det kaos, der har hersket i Hongkong.

»Hun har blod på begge sine hænder. Vi håber, at Lam trækker sig. Hun har ingen evner til at lede og er ikke egnet til at være Hongkongs leder«, siger Chan ved en pressekonference efter den afbrudte forsamling ifølge Reuters.

Amerikansk støtte til demonstranter

I det ene kammer af Kongressen i USA er der natten til onsdag blevet givet grønt lys til et lovforslag, der handler om Hong Kong, skriver nyhedsbureauet AFP.

Forslaget fastslår, at Hongkongs særlige handelsstatus med USA er afhængig af, at myndighederne i byen respekterer menneskerettighederne og basale retsstatsprincipper.

I lovforslaget fordømmer USA blandt andet Beijings "indblanding" i den delvist uafhængige storbys anliggender.

Det har fået Kina til at rette en svada tilbage mod USA.

»Vi udtrykker på stærkeste vis vores harme og modstand mod Repræsentanternes Hus' insisteren på at vedtage en "Hong Kong Human Rights and Democracy Act"«, siger talsmand for Kinas udenrigsministerium, Geng Shuang, til AFP.

ritzau