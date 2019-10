Putin og Erdogan ønsker at undgå konfrontationer i Syrien

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har talt i telefon med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, efter omkring en uges tyrkisk offensiv i Syrien.

Det oplyser det russiske præsidentkontor i Kreml.

Putin har i samme ombæring inviteret Erdogan til Rusland.

I en udtalelse lyder det, at Putin har inviteret den tyrkiske præsident 'på et besøg inden for de kommende dage. Invitationen blev accepteret'.

De to ledere blev desuden enige om 'behovet for at undgå konfrontationer mellem enheder fra den tyrkiske hær og Syriens væbnede styrker'. Det fremgår af udtalelsen fra Kreml sent tirsdag aften lokal tid.

Tyrkiet tog initiativ til samtalen, oplyser Kreml.

På hver sin side i syrisk krig

Helt generelt er Rusland og Tyrkiet på flere områder samarbejdspartnere. I forbindelse med konflikten i Syrien har de dog stået på hver deres side.

Rusland støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, og har hjulpet ham i nedkæmpelsen af syriske oprørere. Tyrkiet har omvendt støttet oprørerne.

Den seneste uge er situationen blevet yderligere kompliceret, efter at Tyrkiet er rykket ind med en stor offensiv mod kurdiske styrker i det nordlige Syrien.

Konfrontationer i Manbij

Syriens regeringshær er derfor blandt andet rykket til grænsebyen Manbij, som Tyrkiet ønsker at indtage, for at hjælpe kurderne. Derfor er der opstået en situation, hvor tyrkiske styrker står over for Bashar al-Assads styrker.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) blev to soldater fra den syriske hær tirsdag dræbt af tyrkiskstøttede oprørere.

Samtidig oplyste Erdogan tirsdag, at en tyrkisk soldat var blevet dræbt ved grænsebyen Manbij af Bashar al-Assads styrker.

Den langstrakte krig i Syrien har været i gang siden 2011, hvor oprørere krævede Assads afgang. I den efterfølgende tid lykkedes det for oprørere at sætte sig på store dele af Syriens landjord.

Men blandt andet med hjælp fra russiske luftangreb har præsident Assad vundet stort set det hele tilbage.

ritzau