Messerschmidt glæder sig til politibehandling i svindelsag Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er glad for, at sagen om misbrug af EU-midler nu kommer til Danmark.

EU's antikorruptionsenhed, Olaf, har fundet, at blandt andre Dansk Folkeparti uretmæssigt har brugt EU-midler i den såkaldte Meld/Feld-sag.

Sagen overdrages nu til Bagmandspolitiet efter fire års efterforskning.

Det ser Morten Messerschmidt (DF), en af hovedpersonerne i sagen qua hans tidligere stilling som formand i Meld, frem til.

»Det har været en vanvittig periode at gå og skulle få en afklaring. Jeg er glad for, at sagen nu kommer videre, og at dansk politi tager den herfra. Jeg har langt større tillid til dansk politi end til det cirkus, som vi har været udsat for fra Olafs side«, siger Morten Messerschmidt.

Han mener fortsat ikke, at der er foregået noget strafbart i brugen af pengene fra EU til aktiviteter i Dansk Folkeparti.

»Der er ikke noget nyt i forhold til vores opfattelse af, hvad der er sket. Vi har en klar forventning om, at der ikke kan findes noget strafbart i den måde, vi har brugt pengene på«.

»Hvis der er nogle penge, EU gerne vil have tilbage, så har vi været klar til det de seneste tre år. Vi vil sådan set bare gerne have det her afklaret«, siger Morten Messerschmidt.

ritzau