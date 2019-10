Brexitforhandlinger er i slutfasen: »Alt går i den rigtige retning«

Michel Barnier, EU’s chefforhandler, forklarede søndag udfordringen med at blive færdig til tiden, selv om Nordirland skulle forblive en del af EU’s toldområde med fortsatte krav om, at varer skal leve op til EU-regler. Han nævnte sukker som et pædagogisk eksempel.

Forestil jer, sagde Michel Barnier, at Storbritannien efter Brexit laver en handelsaftale med en sukkerproducerende nation som Indien. Hvordan kan EU sikre sig, at det indiske sukker ikke ender på EU’s indre marked uden de rette toldsatser? Michel Barnier opfandt en nordirsk sodavandsproducent for at illustrere pointen. Hvis det indiske sukker kommer fra England til Nordirland, så vil det måske nok være kontrolleret på en ny grænse i en havn i Det Irske Hav, men hvis det så bliver brugt i sodavand, hvordan kan man så sikre, at de rette toldsatser blev opkrævet, hvis det søde boblevand skulle sælges i Danmark eller et af de andre medlemslande?

Så det er sin sag at få en juridisk gangbar brexitaftalen på plads. Og selv hvis det lykkes, er der lang vej endnu. Spørg bare Theresa May, der tre gange har prøvet og fejlet i forsøget på at få en skilsmisseaftale godkendt i Underhuset. Den vanskelige parlamentsmatematik har Boris Johnson arvet. Han har ovenikøbet mistet sit snævre flertal, efter at en række EU-positive konservative er blevet smidt på porten, så det bliver sin sag at samle det kludetæppe, som skal få aftalen over stregen.

Boris Johnson skal på en og samme tid overbevise parlamentarikerne fra sit eget parti, en stor gruppe brexitrebeller fra Labour og ikke mindst det lille nordirske unionistparti, DUP.