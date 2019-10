337 anholdt i 38 lande i sag om børneporno

Det britiske politi har efter efterforskning af børneporno på internettet foranlediget, at der er foretaget 337 anholdelser i 38 forskellige lande.

Storbritanniens kriminalpolitis nationale efterforskningscenter oplyser, at det er en efterforskning af en af landets værste seksualforbrydere over for børn, som har ført til de mange anholdelser.

Efterforskningscenteret oplyser, at anholdelserne er foretaget efter fjernelse af en sydkoreansk hjemmeside på det mørke internet. På hjemmesiden betalte pædofile med kryptovaluta for at se seksuelle overgreb på børn.

