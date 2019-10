EU's nye grænse og en regning på 340 milliarder: Her er hovedpunkterne i skilsmisseaftalen

FOR ABONNENTER

EU havde onsdag formiddag kaldt en masse oversættere på arbejde, så de var klar til at oversætte skilsmisseaftalen mellem Det Forenede Kongerige (UK) og EU til 23 sprog. Oversætterne havde imidlertid gjort meget af arbejdet på forhånd, for størstedelen af den nye aftale om udtræden af EU er arvegods fra aftalen, som daværende premierminister Theresa May indgik for et år siden.