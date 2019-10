Brexitaftale forsøger på ny at løse irsk grænseproblematik

Fremtiden for grænseovergangen mellem Nordirland og Irland har været en sten i skoen i hele forhandlingsforløbet om brexit, der blev skudt i gang for over to år siden.

Og den aftale, som torsdag er landet mellem EU og Storbritannien, forsøger sig med en ny løsning for at undgå en hård grænse mellem Nordirland og Irland.

»Nordirland skal stadigvæk være med i EU's indre marked for varer, og den kontrol, der nødvendigvis skal ske af de regler, kommer til at foregå mellem Storbritannien og Nordirland. Så kontrollen kommer til at ske mellem to dele af Storbritannien«, siger underdirektør i Dansk Industri Anders Ladefoged.

Nordirland forbliver samtidig en del af Storbritanniens toldsystem, men EU's toldsats vil stadig blive brugt over for varer, som kommer ind i Nordirland udefra.

»Storbritanniens toldmyndigheder vil anvende EU’s toldsats over for varer, som risikerer ellers at glide ind i EU under radaren, fordi der ikke er nogen grænsekontrol mellem Nordirland og Irland«, siger Anders Ladefoged og tilføjer:

»Hvis den vare, der opkræves EU-told på, ender med at skulle bruges inden for Nordirland selv, kan køberen få refunderet forskellen«.

Det er endnu usikkert, om aftalen ender med at blive vedtaget. Den kræver parlamentarisk accept i Storbritannien og i Europa-Parlamentet.

Blandt modstanderne er den britiske regerings nordirske støtteparti, DUP, som fastholder en tidligere udmelding om at sige nej til aftalen.

ritzau