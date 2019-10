Den amerikanske energiminister træder tilbage

USA's energiminister, Rick Perry, trækker sig fra posten.

Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, natten til fredag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Rick Perry har været involveret i den rigsretsproces, som Demokraterne i Kongressen har indledt mod Trump.

»Rick har gjort et fantastisk arbejde, men tiden er kommet. Tre år er lang tid«, siger Trump.

»Vi har allerede fundet hans efterfølger«.

Trump nævner dog ikke, hvem denne efterfølger er.

Meldingen kommer, dagen efter at Rick Perry i et interview sagde, at han efter ordre fra Trump har kommunikeret med præsidentens personlige advokat Rudy Giuliani om en mulig korruptionssag i Ukraine.

Stævnet af demokrater

Demokraterne truer med at forsøge at få Trump for en rigsret. Det skyldes anklager om, at Trump har forsøgt at presse Ukraines præsident til at undersøge Trumps demokratiske rivaler forud for præsidentvalgkampen i 2020.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus stævnede i sidste uge Perry. De har bedt ham om senest 18. oktober at udlevere dokumenter om sit arbejde omhandlende Ukraine.

Perry har ført Trumps energipolitik. Det indebar blandt andet at fremme salget af USA's fossile brændstoffer i Ukraine og andre lande.

ritzau