Trumps stabschef trækker Ukraine-indrømmelse tilbage

Den amerikanske præsident Donald Trumps stabschef, Mick Mulvaney, trækker en kontroversiel udtalelse om økonomisk hjælp til Ukraine tilbage.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mulvaney siger sent torsdag aften dansk tid, at præsident Donald Trump aldrig stillede krav til Ukraine om at undersøge en påstand om det amerikanske præsidentvalg i 2016 til gengæld for at udbetale 391 millioner dollar i støtte til Ukraines militær.

»Lad mig sige det helt klart: Der var absolut intet 'quid pro quo' (noget for noget, red.) mellem militærstøtte til Ukraine og en undersøgelse om valget i 2016«, siger Mulvaney.

Dermed modsiger stabschefen sig selv.

Modsiger tidligere udtalelse

Tidligere torsdag havde han sagt til journalister, at Trumps beslutning om at forsinke udbetalingen blandt andet hang sammen med, at præsidenten havde bedt Ukraine undersøge en påstand om, at en computerserver tilhørende Demokraternes Nationale Komité i USA skulle befinde sig i Ukraine.

Ifølge Reuters og andre medier anses påstanden vidt og bredt for at være en konspirationsteori.

Trump og folk fra hans administration har i ugevis afvist, at de havde stillet betingelser for at udbetale støtten, som allerede var godkendt af Kongressen.

Derfor kom det også som en overraskelse, da Mulvaney under en pressebriefing torsdag erkendte, at det faktisk forholdt sig sådan.

Kan føre til rigsretssag

Påstanden er del af den kontrovers, som har fået Demokraterne i Repræsentanternes Hus til at indlede en proces, der eventuelt kan munde ud i en rigsretssag mod Trump.

I et telefonsamtale den 25. juli bad Donald Trump Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, om at gøre ham en tjeneste ved at undersøge påstanden om serveren.

Trump bad i samtalen angiveligt også Zelenskij om at efterforske demokraten Joe Biden og dennes søn Hunter, som i en årrække var bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab.

Joe Biden er blandt favoritterne til at blive nomineret som sit partis kandidat til næste års præsidentvalg i USA.

ritzau