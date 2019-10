Frankrig bremser EU-optagelsesproces af to lande på Balkan

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Nordmakedonien og Albanien har i over et årti drømt om grønt lys til optagelsesforhandlinger med EU. Men de to Balkan-lande fik natten til fredag en kold skulder af EU's stats- og regeringschefer, da særligt Frankrig ikke er med på en sådan beslutning. Undervejs på EU-topmødet præsenterede Frankrig sammen med Danmark, Holland og Tyskland et alternativt forslag. Men det vandt ikke opbakning. Kræver reform af optagelsesproces Spørgsmålet har flere gange været behandlet af EU-landenes udenrigsministre. De valgte tidligere i denne uge at sende sagen videre til stats- og regeringscheferne. Også tirsdag var det Frankrig, som var den største stopklods. Frankrig kræver en reform af hele optagelsesprocessen, hvilket også Danmark støtter. Frankrig mener, at processen ikke bare kan være en direkte vej mod optagelse. Det skal være muligt at stoppe op - eller processen kan gå baglæns. Mange medlemslande mener som EU-præsident Donald Tusk og EU-Kommissionen, at EU skal indlede en optagelsesproces med begge Balkan-lande. Andre fokuserer på, at det må komme an på, hvor egnet et land er til processen. Der står Nordmakedonien langt bedre end Albanien. Holland har tidligere sagt, at landet kan acceptere at give grønt lys til Nordmakedonien på betingelse af vedtagelsen af en lov om en uafhængig offentlig anklager. Albanien derimod er ikke moden til en sådan proces. Behandles på senere topmøde EU-landenes ledere vil vende tilbage til spørgsmålet på et senere topmøde, fortæller Hollands premierminister, Mark Rutte, efter torsdagens møde. »Vi anerkender alle, at både Nordmakedonien og Albanien har gjort et stort stykke arbejde. Bare se på navneskiftet i Nordmakedonien og på retsstatsprincipperne. Men der skal ske yderligere fremskridt. Albanien er længere fra målet. Men det land har også rykket sig en del«, siger Rutte. Nordmakedonerne meddelte tilbage i 2004, at de ønskede at blive medlem af EU. Året efter fik landet officielt status af kandidatland. Albanien meddelte sit ønske om EU-medlemskab for over ti år siden, 24. april 2009. Landet blev officielt kandidatland i 2014. Det seneste år har EU-Kommissionen og blandt andre EU-præsident Donald Tusk presset på for, at EU-landene indleder en optagelsesproces for Albanien. ritzau