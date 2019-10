El Chapos søn er løsladt efter frygt for væbnet oprør Mafiaboss Joaquin "El Chapo" Guzmans søn, Ovidio Guzman, blev anholdt torsdag, men frigivet kort efter.

Mexicanske sikkerhedsstyrker anholdt torsdag den fængslede mafiaboss Joaquin 'El Chapo' Guzmans søn.

Men bare få timer senere er Ovidio Guzman igen en fri mand. Det meddeler Mexicos minister for offentlig sikkerhed, Alfonso Durazo, tidligt fredag morgen.

Durazo forklarer, at beslutningen om at løslade Guzman junior er truffet for at 'beskytte liv', oplyser lokale medier.

Ovidio Guzman er en af 'El Chapos' tre sønner og menes at have overtaget kontrollen med dele af faderens berygtede kartel, Sinaloa, efter 'El Chapo' blev udleveret til USA og fængslet i 2017.

Anholdelsen af Ovidio Guzman torsdag førte til voldsomme sammenstød og skudvekslinger mellem bevæbnede mænd og mexicanske sikkerhedsstyrker i byen Culiacan.

Byen betragtes som hovedkvarteret for Sinaloa-kartellet, der tager sit navn fra delstaten.

Foruden Ovidio skulle 'El Chapos' to andre sønner, Ivan and Archivaldo, også være centrale skikkelser i kartellet.

62-årige 'El Chapo' blev i juli idømt fængsel på livstid for at have handlet ulovligt med flere hundrede tusinde ton kokain, heroin, metaamfetamin og marihuana og smuglet det ind i USA i over 25 år.

ritzau