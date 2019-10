Labour-politikere bløder op over for brexitaftale: »Der skal ske noget. Noget er nødt til at briste«

Hvis Storbritannien skal forlade EU 31. oktober, er Boris Johnson nødt til at få overtalt en række parlamentsmedlemmer til at stemme for. Det bliver ikke nemt, men noget tyder på, at nogle medlemmer begynder at overveje mulighederne.