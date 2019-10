Flemming Splidsboel: Putin skal spille vanskeligt slutspil i Syrien

Rusland har for længst valgt al-Assad som løsningen for Syrien.

Den amerikanske præsident Trumps melding om en tilbagetrækning af de amerikanske tropper fra Syrien kom åbenbart også som en overraskelse for Rusland. De russiske medier trådte vande, mens de beskrev forskellige mulige scenarier for Syriens helt umiddelbare og mere langsigtede udvikling. Der var lidt forsigtig kritik af Syriens præsident al-Assad, af Tyrkiets præsident Erdogan og af kurderne i YPG, og det var tydeligt, at Kreml ikke havde lagt sig fast på en kurs. Her to uger efter Trumps melding er tegningen til en russisk plan nu mere klar, men der er stadigvæk en del løse ender, som Ruslands præsident Putin skal prøve at samle.