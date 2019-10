Bombe dræber mindst 28 under fredagsbøn i afghansk moské

Mindst 28 personer er fredag blevet dræbt i et voldsomt bombeangreb i en moské i det østlige Afghanistan.

Det oplyser Attaullah Khogyani, der er talsmand for guvernøren i Nangarhar-provinsen, hvor angrebet skete. Han tilføjer, at moskéens tag er faldet sammen som følge af den voldsomme eksplosion.

Ud over de dræbte er mindst 55 personer såret, siger talsmanden.

Alle de dræbte var mødt op for at deltage i fredagsbønnen i moskéen, der ligger i Haska Mina-distriktet. Det ligger cirka 50 kilometer fra Jalalabad, der ligger omkring 150 kilometer øst for hovedstaden Kabul.

En læge på et lokalt hospital siger, at "omkring" 32 lig er blevet bragt til hospitalet sammen med 50 sårede.

Ingen militante grupper har fredag eftermiddag taget skylden for angrebet.

Grupperne Islamisk Stat og Taliban er begge aktive i Nangarhar-provinsen.

Vidner siger, at moskéens tag faldt sammen efter en "højlydt" eksplosion. Det vides ikke præcis, hvilken slags eksplosion der var tale om.

»Uacceptabelt« niveau af vold

Det blodige angreb kommer, dagen efter at FN udtalte, at vold i Afghanistan er steget til et "uacceptabelt" niveau.

I FN's rapport, der kom torsdag, lød det, at et "hidtil uset" antal civile er blevet dræbt eller såret fra juli til september i 2019.

»Civile dødsfald er fuldstændig uacceptable«, lyder det fra FN's særlige udsending i Afghanistan, Tadamichi Yamamoto.

Tusinder civile dræbt og såret

Ifølge FN er 1174 civile blevet dræbt, og 3139 civile er blevet såret fra juli til september i år i Afghanistan.

Det er en stigning på 42 procent i forhold til samme periode sidste år.

Dødstallet for juli alene var det højeste for en måned, siden en særlig FN-mission i 2009 begyndte at dokumentere uroen i Afghanistan.

ritzau