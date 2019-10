Fortsættelse følger: Fra den første dag var der ingen plan for Brexit

Brexit startede med en presset David Cameron, der prøvede at lukke munden på EU-modstanden ved at udskrive en folkeafstemning. Den endte med at lukke munden på ham. Det sker ikke for Boris Johnson, som stik mod al forventning fik en aftale med EU uden det forhadte irske bagstop. Nu prøver parlamentet at stoppe ham.