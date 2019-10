Live: Nu skal det afgøres: Forlader Storbritannien EU?

I dag kan blive dagen, hvor det endegyldigt sker: at Storbritannien én gang for alle beslutter sig for at forlade EU.

Tre år efter, at briterne stemte for ’Brexit’, skal det britiske underhus i dag debattere den skilsmisseaftale, som premierminister Boris Johnson har forhandlet sig frem til med EU’s ledere forleden.

Hvis underhuset stemmer for aftalen, er det endegyldigt afgjort, at Storbritannien forlader EU.

Følg debatten i underhuset live hele dagen her. Det er uvist, hvornår afstemningen vil finde sted.