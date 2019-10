Catalansk ekspræsident løsladt efter forhør i Belgien Efter uro i Spanien har den catalanske eksleder Carles Puigdemont overgivet sig til belgiske myndigheder.

Den catalanske ekspræsident Carles Puigdemont er fredag blevet løsladt, efter at han har tilbragt natten i arresten i Belgien, hvor han torsdag overgav sig til myndighederne.

Det skriver den spanske avis El País.

Puigdemont blev løsladt efter et forhør og under den forudsætning, at han fortæller, hvor han befinder sig, møder op til fremtidige afhøringer og søger om tilladelse, hvis han ønsker at forlade Belgien.

Tidligere på ugen udstedte Spaniens højesteret en ny europæisk arrestordre på Puigdemont. Han flygtede tilbage i 2017 til Belgien, efter at han havde stået i spidsen for en catalansk løsrivelsesbevægelse.

»Puigdemont har sammen med sine advokater frivilligt henvendt sig til de belgiske myndigheder som svar på arrestordren, der er udstedt af Spaniens højesteret«, lyder det i en udtalelse fra ekslederens kontor.

Selv om Puigdemont har overgivet sig, afviser han at blive udleveret til Spanien, fremgår det af udtalelsen.

Der har de seneste dage været stor uro i Spanien som følge af en række fængselsdomme til tidligere separatistledere.

Dommene faldt ved Spaniens højesteret mandag. Blandt de dømte var den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras, der fik 13 års fængsel. Otte andre tidligere separatistledere fik mellem ni og 12 års fængsel.

Samme dag blev en ny arrestordre udstedt på Puigdemont. En lignende ordre blev droppet af Spaniens højesteret tilbage i 2018.

Mandagens domme førte hurtigt til uro i den catalanske hovedstad, Barcelona, hvor demonstranter og politi er endt i voldelige sammenstød.

Separatister har opfordret til generalstrejke og store demonstrationer fredag.

Arrestordren på Puigdemont er udstedt på baggrund af anklager om misbrug af offentlige midler og tilskyndelse til oprør.

Spanien har været præget af stor politisk uro siden det catalanske løsrivelsesforsøg i efteråret 2017.

Dengang stemte godt ni ud af ti for, at Catalonien skulle løsrives fra Spanien.

Afstemningen var dog i forvejen erklæret ulovlig. Alt i alt var det derfor kun 43 procent af catalonierne, der overhovedet afgav deres stemme.

Efter folkeafstemningen erklærede det daværende regionale styre under ledelse af Carles Puigdemont Catalonien for uafhængigt.

Det fik regeringen i Madrid til at gribe ind, afsætte det regionale styre og udskrive nyvalg til regionsstyret.

