Hvad stemmer det britiske parlament egentlig om? Er der afklaring på Brexit, når dagen er slut? Og kan vi overhovedet være sikre på, at afstemningen ikke bliver bremset, før den er i gang? Politiken ruster dig til at komme sikkert igennem dagens uundgåelige samtaleemne: Brexit-afstemningen.

I dag kan gå hen og blive en historisk dag. Specielt for briterne. 19. oktober 2019 kan nemlig ende med at blive dagen, hvor Storbritannien – tre år efter de stemte for Brexit – endeligt beslutter, at de forlader EU.