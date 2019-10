4 ting du skal vide om ændringsforslaget, der bremsede en Brexit-aftale i dag

Oliver Letwin var en af de 21 konservative medlemmer af parlamentet som Boris Johnson i september smed ud af partiet. Han har fremsat et ændringsforslag for at have en forsikring for, at regeringen ikke vil gennemføre et hårdt Brexit den 31. oktober. Hvis forslaget stemmes igennem senere på dagen, vil Boris Johnsons regering annulere dagens planlagte afstemning, og kan udsætte Brexit yderligere.