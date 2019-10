Trump får hård kritik for Syrien af partifælle

Præsident Donald Trump bliver stærkt kritiseret af en de ledende politikere i sit eget parti for sin politik i Mellemøsten.

Den republikanske leder af Senatet, Mitch McConnell, mener, at Trump har skabt 'et strategisk mareridt' ved at trække amerikanske soldater ud af Syrien.

Det skriver han i et indlæg i avisen The Washington Post.

»Tilbagetrækningen af amerikanske styrker fra Syrien er en alvorlig fejl«, skriver McConnell.

»Den medfører, at den amerikanske befolkning og deres sikkerhed hjemme er blevet mindre, mens vore fjender er blevet indgydt nyt mod. Nogle af vores vigtige alliancer er blevet svækket«, skriver McConnell, som normalt er en loyal tilhænger af præsidenten.

Kampe trods våbenhvile

Kampe fortsætter imens i det nordlige Syrien. Det er, til trods for at USA's vicepræsident, Mike Pence, var i Tyrkiet for at mægle en våbenhvile på plads.

»Kombinationen af en amerikansk tilbagetrækning og eskalerende fjendtligheder mellem kurdere og tyrkere udgør et strategisk mareridt for vort land«, skriver McConnell og tilføjer, at USA har tabt terræn 'over for Islamisk Stat og andre terrorgrupper'.

»Vi så Islamisk Stat blomstre op i Irak, efter at præsident Barack Obama trak styrker hjem fra landet. Vi kommer til at se noget lignende i Syrien og Afghanistan, hvis vi svigter vore partnere og trækkes os ud af disse konflikter førend vi har vundet dem«, siger han.

»USA's krige bliver kun endeløse, hvis vi afviser at vinde dem«.

Tyrkiets offensiv i de nordlige Syrien har kostet over 500 mennesker livet - deriblandt snesevis af civile. Over 300.000 civile er blevet fordrevet. Det meddeler Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Andre politikere i Washington har sagt, at det nye magtvakuum i Syrien, som Trump har skabt, vil blive udnyttet af Iran og Rusland.

ritzau