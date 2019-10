Demonstrant får skåret maven op foran metrostation i Hongkong

Rå personfarlig vold er angiveligt ved at blive en del af konflikten i Hongkong.

Lørdag eftermiddag blev en ung mand overfaldet, da han ved en metrostation ifølge et opslag lagt ud på Twitter af partiet Demosisto var ved at dele pamfletter ud, der opfordrede folk til at deltage i en demonstration søndag.

Manden fik skåret maven op, og billeder delt på de sociale medier viser manden ligge på fortorvet med tarme ud af maven.

Flere forbipasserende forsøgte at give ham førstehjælp, og han blev efter overfaldet kørt på hospitalet i en ambulance. Der er foreløbig ikke yderligere oplysninger om hans tilstand.

Den angivelige gerningsmand var en anden ung mand klædt i blå cowboybukser og en sort t-shirt. Ifølge opslag på Twitter havde han tilsyneladende først forsøgt at snitte demonstranten i nakken, inden han stak kniven ind i maven på ham, da han forsøgte at løbe væk.

Billeder og videooptagelser viser den angivelige gerningsmand stå på fortorvet umiddelbart efter overfaldet, mens han i den ene hånd holdt noget, der ligner en kniv. Tilsyneladende råbte han også »Hongkong er Kina«, inden han forsvandt fra gerningsstedet i en taxa.

To overfald på en uge

De foreløbige oplysninger tyder derfor på, at overfaldet er politisk motiveret, hvilket i så fald er anden gang på mindre end en uge, at pro-demokratiske aktivister bliver udsat for livsfarlig vold.

Fakta Hvad handler uroen i Hongkong om Uroen i Hongkong begyndte i juni som en protest imod et lovforslag, som ville tillade sigtede at blive udleveret til det kinesiske fastland, hvor domstolene er underlagt kommunistpartiet. Det opfattede mange indbyggere som en trussel mod den politiske frihed i Hongkong. Men hurtigt udviklede demonstrationerne sig også til en protest mod Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, der er indsat på posten af Beijing. Demonstranterne kræver nu, at frie valg skal afgøre, hvem der skal være den politiske leder. Det krav afviser både Carrie Lam og partitoppen i Beijing. Vis mere

I onsdags blev en af Hongkongs mest kendte demokratiforkæmpere, Jimmy Sham, overfaldet på åben gade af en gruppe mænd, som slog ham i hovedet og på kroppen med hammere.

Det er også uklart, hvem disse mænd var, men der er næppe tvivl om, at overfaldet skal ses i sammenhæng med, at Jimmy Sham er et ledende medlem af organisationen Civil Human Rights Front, som har arrangeret mange af de seneste måneders store demonstrationer i Hongkong.

De to overfald får Bonnie Leung, der er et andet ledende medlem af Civil Human Rights Front, til at fastslå, at »ingen længere er i sikkerhed i Hongkong«.

»Vi oplever, at folk, der helt fredeligt benytter sig af deres ytringsfrihed, bliver overfaldet«, siger hun og anklager politiet og Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, for at være skyld i, at konflikten har kunnet udvikle sig til dette niveau.

»Vi befinder os i en nødsituation, fordi folk, som er villige til at overfalde demonstranter, har set, at de kan begå deres ugerninger uden, at det får nogen konsekvenser«, siger hun.

Netmediet Hong Kong Free Press citerer politiet for, at en 22-årig mand lørdag aften lokal tid blev anholdt i forbindelse med sagen.

Søndag ventes titusindvis af mennesker igen at gå på gaden i Hongkong for at kræve politisk frihed. Politiet har nedlagt forbud mod demonstrationen, men hvis det forløber, som det plejer, vil forbuddet ikke have den store effekt, men derimod ende med, at demonstranter og politi atter støder sammen i voldsomme konfrontationer.