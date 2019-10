Nederlag til Boris Johnson: Underhuset i London sætter britisk farvel til EU på standby

Kun 16 stemmer skilte nederlag fra sejr for premierminister Boris Johnson, da det britiske Underhus lørdag var ekstraordinært indkaldt for at stemme om den brexitaftale, Johnson har fremlagt.

Det blev ikke selve aftalen, men derimod et ændringsforslag, der spændte ben for Johnson og de øvrige "brexiteers".

Underhuset har med stemmerne 322 mod 306 vedtaget det såkaldte Letwin-ændringsforslag.

Det betyder, at en endelig parlamentarisk godkendelse af brexitaftalen udskydes, indtil den konkrete lovgivning, som er nødvendig for aftalen, er blevet vedtaget i parlamentet.

Det var på forhånd ventet, at det så vil tvinge premierministeren til at bede EU om en yderligere udskydelse af brexit til 31. januar.

Men Boris Johnson siger i en tale umiddelbart efter afstemningen, at han fastholder, at Storbritannien udtræder af EU den 31. oktober.

»Jeg vil ikke forhandle en udskydelse med EU«, siger Johnson, der tilføjer,» at loven heller ikke pålægger mig at gøre det«.

»Yderligere udskydelser vil være dårligt for vores land. I næste uge vil vi fremlægge de nødvendige lovforslag for at få os ud af EU den 31. oktober«, siger han.

Den konservative leder i Underhuset, Jacob Rees-Mogg, siger, at parlamentarikerne nu samles på mandag for at drøfte et lovforslag fra regeringen.

Der er fortsat usikkerhed om, hvad det betyder.

Oppositionslederen fra Labour, Jeremy Corbyn, erklærer sig glad for lørdagens resultat.

»Der er klart stemt for at stoppe et exit fra EU uden en aftale. Nu kan premierministeren ikke længere bruge et exit uden en aftale til at afpresse parlamentet til at stemme for sin aftale«, siger Labour-lederen.

Corbyn angriber samtidig Boris Johnson for at ville bryde en nyligt vedtaget lov. Loven kræver, at han beder EU om en udsættelse af brexit, hvis ikke parlamentet i London senest lørdag har godkendt en brexitaftale.

Lørdagens afstemning udløste jubel blandt de tusinder af demonstranter, der var samlet uden for det britiske parlament.

»Lyt til os«, råbte mange af dem, mens andre råbte slagord med krav om en ny folkeafstemning.

I Bruxelles noterer EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, at brexitaftalen ikke kommer til afstemning lørdag.

»Det er nu op til den britiske regering at informere os om de næste skridt snarest muligt«, skriver Junckers talskvinde på Twitter.

