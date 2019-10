»Jeg er tilbage«: Bernie Sanders får tilslutning fra ung stjernepolitiker på første vælgermøde efter hjerteanfald

Lukkede porte. Det er synet for flere tusinde mennesker, der er kommet til New York-bydelen Queens for at høre præsidentkandidat Bernie Sanders tale.

Der er simpelthen ikke plads til flere i Queensbridge parken, hvor den demokratiske socialist Bernie Sanders holder sit vælgermøde – hans første efter han for 18 dage siden fik et hjerteanfald.

Flere tusinde mennesker må derfor stå i en ring uden om parken, hvor de stadig kan skimte Sanders tale.

Ifølge Bernie Sanders kampagnefolk er her 26.000 tilskuere. Det er det største vælgermøde en demokratisk præsidentkandidat har holdt hidtil. Større end Sanders’ tætteste rival, Elizabeth Warren, der sidste måned tiltrak 20.000 til et vælgermøde på Manhattan. Det her er en god dag for Bernie Sanders.

Og endnu en triumf for senatoren fra Vermont: På vælgermødet offentliggør også den indflydelsesrige, unge stjernepolitiker Alexandria Ocasio-Cortez, der gæstede københavn sidste uge, sin opbakning til Sanders.

»Lad mig starte med en undskyldning«, siger Bernie Sanders, da han går på scenen efter en begejstret introduktion fra Ocasio-Cortez.

»Vi fik en tilladelse til 20.000 mennesker, og vi har måtte lukke dørene. Så til alle jer der ikke kunne komme ind: Tak for at komme i dag, og tak til jer alle!«, siger han og får pulikum til at juble og vifte med blåhvide Bernie-skilte.

Vejen til det demokratiske primærvalg 20 kandidater kæmper om at blive demokraternes præsidentkandidat.

New Hampshires primærvalg afholdes februar 2020. Dernæst følger resten af staterne.

Ved demokraternes konvent i juli 2020 kårer partiet sin præsidentkandidat.

De skriger endnu højere, da Sanders lidt efter konstaterer:

»Jeg er tilbage!«.

Knald eller fald for præsidentdrømme

Opbakningen fra rekordmange potentielle vælgere og fra Alexandria Ocasio-Cortez kommer på et afgørende tidspunkt for Bernie Sanders. Der har altid været murren i krogene om den 78-årige Sanders høje alder er et problem i forhold til at bestride et af verdens mest krævende job. Men efter hjerteanfaldet 1. oktober var spørgsmålet fra flere sider, om han overhovedet kunne fortsætte sin kampagne.

Hjerteanfaldet kom endda oven på en lunken sommer, hvor Bernie Sanders har måttet se sig overhalet i meningsmålinger af Elizabeth Warren, en kandidat hvis progressive løfter om offentlig finansieret sundhedsvæsen, eftergivelse af studiegæld og en ambitiøs klimapolitik til forveksling kunne minde om Sanders’.

Warren ligger nu i i den øverste del af feltet omtrent side om side eller lidt bagefter tidligere vicepræsident Joe Biden, mens Sanders ifølge flere målinger ligger nummer 3. Warren fører samtidig i afgørende primærvalgsstater som Iowa og New Hampshire. Særligt gør hun det godt hos kvinderne, som Sanders også i 2016 havde problemer med at få til at feel the burn.

Sanders er en mand, der har meget på spil. Dette vælgermøde og den nærmeste fremtid kan blive knald eller fald for hans præsidentdrømme. Der er kun lidt over tre måneder til, de første afgørende primærvalgsstater begynder at stemme.

Fra talerstolen understreger en halvtråbende Bernie Sanders, der taler som sit sædvanlige fyrrige jeg, at han er klar til at genoptage kampen:

»Jeg er mere en parat til kæmpe imod grådigheden og korruptionen fra eliten og deres apologeter. Jeg er mere klar end nogensinde til at skabe en regering baseret på retfærdighedens principper: økonomisk retfærdighed, racemæssig retfærdighed, social retfærdighed og retfærdighed for klimaet«.

Han har publikum med sig: »Bernie, Bernie, Bernie«, råber de.

Hvad med Warren?

Alexandria Ocasio-Cortez lyser op, når hun taler om Bernie Sanders. Han er faktisk grunden til, at hun fik modet til at gå ind i politik, fortæller stjernepolitikeren publikum.

»Det var ikke, før jeg hørte om en mand, der hed Bernie Sanders, at jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved, forsvare og anerkende min medfødte ret som menneske til at fortjene sundhedspleje, bolig, uddannelse og en løn, som man kan leve af«, siger hun og peger til højre mod Manhattan.

Foto: Kena Betancur/Ritzau Scanpix

Der var derinde, siger hun, at hun arbejdede som tjener, blev udsat for seksuel chikane, uden sygeforsikring, til en løn hun ikke kunne leve af. Nu er hun kongressens yngste valgte kvinde. Det startede på grund af Bernie Sanders, siger hun.

Bernie Sanders har kæmpet for de politikker i årtier, »selv da det ikke var populært«, siger hun - med en slet skjult henvisning til feltets andre kandidater, hvor af mange har overtaget Sanders’ politiske forslag eksempelvis om et skattefinansieret sygevæsen. Deriblandt Elizabeth Warren.

Warren har i månedsvis bejlet til Ocasio-Cortez om hendes støtte. At få støtten fra Alexandria Ocasio-Cortez er ikke bare en tiltrængt vitaminindsprøjtning for Sanders. Det også et slag vundet mod Warren.

Warren og Sanders har det meste af kampagneperioden været venlige over for hinanden, nærmest forenet i deres fælles progressive kamp mod den mere midtersøgende favorit Biden. Men nu hvor Sanders ligger længere nede i meningsmålingerne, er han begyndt at tale om forskellen mellem Warren og ham selv.

Deriblandt at han er socialist, mens Warren er »kapitalist til benet«, som hun har beskrevet det. Han går også mere radikalt til værks, når det gælder eftergivelse af studiegæld, klima og socialt boligbyggeri. Trods sin progressive politik er Warren ofte lidt mindre vidtgående end Sanders.

1 million kroner i studiegæld

Alexandria Ocasio-Cortez har mange millioner følgere på sociale medier, og hendes støtte-udmelding kan måske få ubeslutsomme vælgere til at hoppe på Bernie-vognen. Særligt har den 30-årige stjernepolitiker en enorm opbakning fra unge progressive vælgere og kvinder, særligt brune og sorte kvinder, som Sanders har brug for at nå.