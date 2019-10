Opposition kalder Johnsons manglende underskrift umoden

Skældsordene hagler ned over Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, efter at han sent lørdag aften sendte et brev til EU om endnu en udsættelse af brexit, men angiveligt nægtede at underskrive det.

Særligt oppositionspolitikere er i faret i flint over den manglende underskrift.

Her lyder beskyldningen, at Johnson føler sig hævet over loven.

»Johnson er en premierminister, der behandler parlamentet og retssystemet med foragt, skriver John McDonnell, finansordfører for oppositionspartiet Labour, på Twitter.

»Hans umodne afvisning af overhovedet at underskrive brevet bekræfter vores anelser om, at Johnson med sin arrogante tro på, at han skulle være hævet over andre, mener, at han er over loven og generel ansvarlighed.

Underhuset var lørdag indkaldt for at stemme om den reviderede brexitaftale, som Johnson havde forhandlet på plads med EU.

Men inden selve aftalen kunne komme til afstemning, spændte et ændringsforslag ben for Johnson og de øvrige 'brexiteers'.

Forslaget blev vedtaget, og dermed var Johnson pålagt at udskyde datoen for det britiske EU-exit.

I alt sendte han lørdag aften tre skriftlige meddelelser til EU-præsident Donald Tusk, hvoraf den ene var et ikke-underskrevet billede af en tekst fra den såkaldte 'Benn-forordning', som dikterer, at premierministeren må bede EU om en yderligere udskydelse af brexit.

Samtidig sendte han et andet brev, hvor han erklærede sig imod udskydelsen. Dette brev var imidlertid underskrevet, skriver flere medier.

En anden Labour-politiker, David Lammy, sætter lighedstegn mellem Johnsons opførsel og USA's præsident Donald Trumps.

»Hvis vores premierminister kan bryde grundlæggende retsstatsprincipper, så kan enhver gøre det. Det er vejen til anarki og lovløshed, skriver parlamentsmedlemmet Lammy på Twitter.

»Den er taget lige ud af Trumps drejebog, og Boris Johnson må stoppes.

De britiske aviser er søndag ude med riven efter både Johnson og det britiske parlament.

ritzau