Tre mister livet efter uroligheder i Chiles hovedstad Tre personer døde efter brand i supermarked i Santiago, der på det seneste har været præget af optøjer.

Tre personer har tidligt søndag mistet livet efter en brand i et supermarked i Chiles hovedstad, Santiago, der på det seneste har været ramt af voldsomme uroligheder.

Det oplyser byens borgmester, Karla Rubilar, ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Vi bliver nødt til at fortælle, at tre mennesker er blevet dræbt i en brand i et supermarked. To brændte ihjel, og en tredje blev kørt på hospitalet i kritisk tilstand og døde senere«, siger Karla Rubilar ifølge AFP.

Santiago har de seneste uger været plaget af voldsomme og voldelige protester mod højere billetpriser på offentlig transport.

Det har ført til sammenstød mellem soldater og demonstranter.

Lørdag stødte politi og soldater sammen med demonstranter på flere af hovedstadens centrale pladser.

Dæk og træstammer udgjorde brændende barrikader, der blokerede flere hovedveje i Santiago.

Aflyser højere billetpriser

Politi og soldater brugte vandkanoner og tåregas mod demonstranter, der angiveligt smed sten mod politiet.

Urolighederne har betydet, at der er blevet indført et midlertidigt udgangsforbud i dele af Santiago.

Det vil være gældende mellem klokken ti om aftenen og syv om morgenen.

Chiles præsident, Sebastian Piñera, sagde lørdag, at der ikke vil komme højere billetpriser på offentlig transport alligevel.

Præsidenten erklærede fredag undtagelsestilstand i Santiago.

Tiltaget har chokeret flere i hovedstaden. Det er ikke set siden slutningen af Augusto Pinochets militærregime i 1990.

Piñera har ud over undtagelsestilstanden givet militæret beføjelser til at sørge for sikkerheden i dele af landet.

ritzau