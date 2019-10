Voldsomme protester fortsætter i Libanon Libanons storbyer er stadig præget af regeringsfjendtlige protester, selv om et regeringsparti er gået af.

Voldsomme demonstrationer i Libanon mod korruption, skattestigninger og nedskæringer fortsætter søndag på fjerde dag. Demonstranterne kræver, at landets regering træder tilbage.

Demonstranterne har svoret, at de vil fortsætte deres protestaktioner, til trods for at det kristne koalitionsparti De Libanesiske Styrker har trukket sig ud af den libanesiske regering.

»Vi er blevet overbevist om, at regeringen ikke evner at tage de nødvendige skridt for at redde situationen. Derfor har partiet bedt sine fire ministre om at trække sig fra regeringen«, siger lederen af De Libanesiske Styrker, Samir Geagea.

Befolkningen i Libanon har oplevet stadigt mere forringet levestandard. Det skyldes højere skat og nedskæringer i det stærkt forgældede land.

»Vi ønsker, at alle skal gå med os i søndagens demonstrationer og igen mandag for at få regeringen til at trække sig«, siger en demonstrant.

Det var ventet, at antallet af deltagere i protesterne tager til søndag, da det er weekend.

Premierminister Saad Hariri gav fredag sine regeringspartnere 72 timer til at nå til enighed om en aftale om genopretning af landets økonomi.

Hizbollahs leder, Hassan Nasrallah, hvis bevægelse er med i regeringen, advarede lørdag om, at ændringer i regeringen kun forværrer situationen.

Libanon er under pres fra både Verdensbanken og Den Internationale Valutafond, IMF. De mener, at der er behov for at gennemføre økonomiske reformer og besparelser.

Libanon har en udlandsgæld på omkring 150 procent af landets bruttonationalprodukt. Dermed er landet forholdsmæssigt et af verdens mest forgældede lande.

Titusindvis af demonstranter har protesteret. Det har navnligt været storbyerne Beirut og Tripoli, hvor politiet har foretaget stribevis af anholdelser.

Vreden har ulmet i landet, siden regeringen i juli vedtog en finanslov fuld af besparelser. Finansloven skal være med til at nedbringe underskuddet på statsbudgettet.

Demonstranterne kræver et hovedeftersyn af det politiske system. Klagerne omhandler alt fra for stram sparepolitik til dårlig infrastruktur.

Mange libanesere mener desuden, at korrupte politikere selv har været med til at plyndre statskassen.

ritzau