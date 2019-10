Australske aviser mørklægger forsider i protestaktion Der har udviklet sig en hemmelighedskultur i den offentlige administration i Australien, mener aviser.

Da de store australske aviser mandag morgen lokal tid nåede frem til kiosker og hjem landet over, var der ikke meget at læse på forsiden.

De var nemlig blevet mørklagt i en protestaktion mod det, som aviserne opfatter som en udpræget 'kultur med omfattende hemmelighedskræmmeri' i det offentlige.

I alt er 19 medieorganisationer og journalistforbund gået sammen i en kampagne ved navn 'Your Right to Know'.

Kampagnen blev igangsat som en modreaktion på, at australsk føderalt politi i juni blandt andet ransagede kontorer tilhørende den statsejede tv-station ABC.

Medieorganisationerne mener, at aktionen var uforholdsmæssigt hårdhændet og et angreb på pressefriheden.

Politiet har ikke udelukket at sigte tre journalister efter ransagningerne.

En journalist, Annika Smethurst, skrev ifølge nyhedsbureauet AFP om, hvordan en del af den australske efterretningstjeneste ville få udvidede beføjelser til at overvåge australiere.

To ABC-journalister berettede om formodede krigsforbrydelser begået af australske soldater i Afghanistan.

En række læk af fortrolige oplysninger pegede således på australske specialstyrkers mulige medvirken til drab på civile i Afghanistan.

Verdens mest hemmelighedsfulde demokrati

Premierminister Scott Morrison har ifølge AFP sagt, at han 'altid tror på pressefrihed', men at journalister ikke er hævet over loven.

Mediernes kampagne peger på det, som medierne opfatter som mere grundlæggende problemer i lovgivningen.

Blandt andet ønsker medierne muligheder for at kunne protestere over ransagningskendelser og udvidet adgang til information blandt offentlige myndigheder.

De ønsker også udvidet beskyttelse af whistleblowere.

Alt for ofte bliver information mørklagt, mener de.

»Australien risikerer at blive verdens mest hemmelighedsfulde demokrati«, siger David Anderson, administrerende direktør for ABC, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge AFP er australsk injurielovgivning blandt verdens mest komplekse og strenge.

Og i modsætning til de fleste andre liberale demokratier har Australien ikke et rettighedskatalog eller en ret til ytringsfrihed, der er nedskrevet i forfatningen.

I Danmark dukker debatten om en manglende åbenhed i det offentlige op med jævne mellemrum.

Særligt har flere danske mediers protester rettet sig mod den omstridte paragraf 24 om ministerbetjening.

