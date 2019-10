Prognose: Trudeau genvinder magten - men mister sit flertal Det Liberale Parti bliver Canadas største ifølge prognose. Det ligner et genvalg til partileder Trudeau.

Canadas liberale premierminister, Justin Trudeau, står til at kunne danne en mindretalsregering efter valget.

Det viser prognoser fra den canadiske tv-station CBC tidligt tirsdag dansk tid, efter at valgstederne er lukket landet over.

Til valgfesten hos Det Liberale Parti, som fortsat står til at blive det største i landet, blev der råbt »Four more years«, da prognoserne fra tv-stationen blev offentliggjort.

Afhængig af små partier

Det kræver 170 sæder i det canadiske parlament at kunne danne en flertalsregering. En sådan var Trudeau i spidsen for inden valget mandag.

Det Liberale Parti enten førte eller var i spidsen i 146 af de 304 valgkredse, der havde indberettet deres resultater omkring klokken 04.30 dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed ser det højst tvivlsomt ud, om Trudeau kan fortsætte i spidsen for en flertalsregering.

I stedet står Trudeau og Det Liberale Parti til at kunne danne en mindretalsregering.

Den vil være afhængig af venstreorienterede oppositionspartier for at kunne få lovgivning igennem.

»Det ligner en relativt stærk mindretalsregering for Det Liberale Parti, fordi de holdt ret godt fast i deres stemmer over det meste af landet«, skriver analytiker for CBC Éric Grenier.

»Resultaterne skulle være nok til at holde dem et godt stykke over Canadas Konservative parti. Men deres tab placerer dem under de 170 sæder, som en flertalsregering kræver«.

Trudeau måtte undskylde

Valget var på forhånd spået til at blive en gyser.

Da Trudeau i 2015 blev premierminister, fik han noget nær stjernestatus med sit ry som en progressiv liberal politiker.

Men skandaler og politiske forbiere har fået hans image til at falme. Forud for valget havde flere derfor spået, at han helt kunne miste magten.

Den største rival til Trudeau, den 40-årige konservative Andrew Scheer, er utallige gange kommet med hårde personlige angreb mod Trudeau i løbet af valgkampen, der er blevet betegnet som en af de mest beskidte nogensinde.

Her har Scheer blandt andet kritiseret Trudeau for for år tilbage at have malet sit ansigt mørkt til kostumefester. Trudeau har undskyldt og erkendt, at det var »racistisk«.

Canadas valgsystem er baseret på flertalsvalg i enkeltmandskredse.

Det betyder, at den kandidat, der i en given valgkreds får flest stemmer, får mandatet.

ritzau