Russisk isbryder ud for Norge sendte nødsignaler ved en fejl

Artiklen er opdateret klokken 10.30.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at isbryderen 'Tor' ved en fejl kom til at udsende nødsignaler ud for Norges kyst tirsdag på grund af mindre tekniske problemer under en storm.

»Der er ingen problemer. Mandskabet har det godt. Alarmen er afblæst«, siger en talsmand for Ruslands føderale agentur for maritim transport ifølge Tass.

Talsmanden siger, at isbryderen fortsætter ad den rute, som det har planlagt.

»Det var falsk alarm. Alt er normalt, og rejsen fortsætter. Dette er isbryderen 'Tor'«, siger en talsmand på fartøjet til russiske medier.

Den russiske isbryder med 33 om bord sendte mayday-signaler under en storm tidligt tirsdag morgen, da den var ud for det vestlige Norge. Det oplyser den norske redningstjeneste.

»Fartøjet mistede først al maskinkraft, men det har genvundet en delvis manøvredygtighed«, rapporterede redningstjenesten.

Redningstjenesten sendte slæbebåde ud til isbryderen, inden de russiske rapporter om en fejl var nået frem.

Den russiske isbryder sendte nødsignaler klokken 6.36 tirsdag morgen, da den var vest for Ålesund, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Op ad formiddagen rapporterede flere norske medier, at der var tale om en fejl.

»En helikopter fra den norske redningstjeneste kredser over isbryderen og to bugserbåde er tæt ved fartøjet«, skrev den norske avis VG.

ritzau