Kvinde og barn kørt på sygehus efter påkørsel fra stjålen ambulance i Oslo

Væbnet mand stjal en ambulance i Oslo og påkørte en kvinde og et barn. Politiet eftersøger en kvinde, de mistænker for at have været med.

Politiet i Oslo oplyser, at en kvinde og et barn er kørt på sygehuset efter at være blevet påkørt af en stjålen ambulance. Det skriver de på Twitter.

Politiet nævner også et ældre ægtepar, men det fremgår ikke, om de også blev kørt ned eller om de undveg.

Ambulansen ble stjålet fra Rosenhoff litt over kl. 1230. Kontroll på ambulansen og en mistenkt i Krebs gate ca. kl. 1245. En kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna er kjørt til sykehus. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Ifølge Aftenposten blev ambulancen stjålet klokken 12:30, og 15 minutter senere fik politiet kontrol over ambulancen.

Norsk politi oplyser indtil videre, at en bevæbnet mand er anholdt. Der blevet affyret skud for at standse manden, som ikke er kommet noget alvorligt til, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix Tv-billeder viser et stort antal svært bevæbnede betjente, som er rykket ud til området omkring Torshov i Oslo, hvor der nu er afspærret. Forinden var ambulancen blevet stjålet i nærheden i Åsengata.

Politiet skriver yderligere, at de eftersøger en kvinde, som var involveret i trafikulykken, og som de forbinder med tyveriet af ambulancen.

Vi søker etter en kvinne som var involvert i trafikkulykken og som vi setter i sammenheng med ranet av ambulansen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

