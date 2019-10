Tyrkiet vil ikke genoptage offensiv mod kurdere i Syrien Aktuelt er der ingen grund til at indlede ny operation i Syrien, oplyser Tyrkiet efter udløb af våbenhvile.

Tyrkiet vil ikke genoptage sin militære offensiv i Syrien mod kurdiske styrker.

Det meddeler Tyrkiets forsvarsministerium natten til onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

»På nuværende tidspunkt er der ingen grund til at indlede en ny operation«, skriver ministeriet i en meddelelse.

Tyrkiske styrker indledte den 9. oktober en offensiv mod kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien. Men torsdag i sidste uge accepterede Tyrkiet efter aftale med USA at indstille kamphandlingerne i fem døgn.

Tyrkiet stillede som betingelse, at den kurdiske YPG-milits trak sig tilbage fra den såkaldte sikre zone i området inden tirsdag aften. Zonen er et bælte langs Syriens nordøstlige grænse, som Tyrkiet vil gøre til et sikkert område.

Frem for alt er det afgørende for Tyrkiet, at zonen er fri for medlemmer af YPG. Tyrkiet anser YPG som en terrorbevægelse på grund af organisationens påståede forbindelser til kurdiske oprørere inde i Tyrkiet.

Rusland og Tyrkiet har aftalt fælles grænsepatruljer

Tirsdag sagde Redur Kalil, der repræsenterer kurderne i det nordøstlige Syrien, at kurderne fuldt ud har levet op til aftalen.

»Vi har fuldt ud overholdt betingelserne for våbenhvileaftalen. Vi har trukket alle vore militær- og sikkerhedsstyrker væk fra området, hvor der er militære operationer. Lige fra Ras al-Ain i øst til Tell Abyad i vest«, sagde han.

På et møde tirsdag i Sotji i Rusland aftalte Rusland præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at militærstyrker fra de to lande i fællesskab vil patruljere i det nordøstlige Syrien sammen med syriske grænsevagter.

Men den stribe land langs grænsen som ifølge aftalen med Rusland skal patruljeres, dækker et areal, som er mere end tre gange så stort, som det område aftalen mellem USA og Tyrkiet omfatter, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rusland er en vigtig allieret for Syriens præsident, Bashar al-Assad.

YPG og den lokale kurdiske ledelse i det nordøstlige Syrien har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat og det selvudråbte kalifat i Syrien og Irak.

Amerikanske soldater har i årevis været til stede i området sammen med deres kurdiske allierede, men for godt to uger siden meddelte USA's præsident, Donald Trump, at soldaterne ville blive trukket ud.

ritzau