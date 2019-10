Topdiplomat vidner i Ukraine-sagen og øger presset på Trump Topdiplomat hævder, at Ukraines regering ikke var i tvivl om, at militærbistand afhang af Biden-undersøgelse.

USA's præsident, Donald Trump, krævede en korruptionsundersøgelse af tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søn i bytte for at sende millioner i militærbistand til Ukraine.

Det hævder fungerende ambassadør i Ukraine, William Taylor, under en lukket kongreshøring tirsdag. Det skriver flere amerikanske medier.

Han er et centralt vidne i den rigsretsproces, der blev sat i gang mod præsident Trump i september på baggrund af Ukraine-sagen.

Taylor er blot den seneste af en lang række diplomater, der afhøres i sagen.

Her er Trump anklaget for at have forsøgt at presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at igangsatte en undersøgelse af mulig korruption i forbindelse med Biden og hans søns forretningsaktiviteter i Ukraine.

Joe Bidens søn, Hunter, var i en årrække en del af et ukrainsk energikonsortium. På samme tid var Joe Biden ansvarlig for energipolitiske forhandlinger med Ukraine.

»Alt var afhængig af en offentlig udmelding«

Ambassadørens vidnesbyrd beskrives blandt andet af nyhedsbureauet Reuters som yderst belastende for Trump.

Ifølge William Taylor var beskeden til Ukraine, at 'alt var afhængig af en offentlig udmelding' om en undersøgelse af Biden.

Dette handlede både om militærbistand, men også muligheden for et topmøde mellem Trump og Zelenskij. Det skriver tv-stationen CNN.

Taylor forklarede også under høringen, at planen blev styret af Trumps personlige advokat, tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani.

Han tilføjede, at diplomatiet i den proces blev undergravet af de 'uregelmæssige' samtaler, som Giuliani førte udenom udenrigsministeriet.

Flere demokratiske kongresmedlemmer, der deltog i høringen, kalder forløbet for 'opsigtsvækkende'. Det skriver The New York Times.

Omvendt kalder Det Hvide Hus i en skriftlig udtalelse kongreshøringen af Taylor for 'en smædekampagne' mod præsidenten.

»Præsident Trump har ikke gjort noget forkert. Dette er en koordineret smædekampagne anført af venstreorienterede politikere og radikale ikkevalgte bureaukrater, som fører krig mod forfatningen«, lød det tirsdag aften fra pressechef Stephanie Grisham.

ritzau