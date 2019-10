»Jaaa, men nej, men ...«: Britiske aviser udstiller Boris Johnsons rutsjetur

Tirsdag bød på både sejr og nederlag til den britiske premierminister, Boris Johnson, da underhuset stemte for den lovgivning, der skal implementere brexit, men imod den tidsplan, som regeringen havde lagt. Onsdag morgen skildrer de britiske aviser i stor stil den rutsjetur på deres forsider.

The Guadian fokuserer på, at Johnsons oprindelige tidsplan ser ud til at skride. Hans regering foreslog, at lovpakken, som skal muliggøre brexit, skulle hastes igennem på tre dage. Men med 322 stemmer mod 308 nedstemte underhuset den plan.

The Guardian front page, Wednesday 23 October 2019: Parliament puts brakes on Johnson's race for Brexit pic.twitter.com/vl3sFN8Mtg — Guardian news (@guardiannews) October 22, 2019

Også The Times fokuserer på den del, som ikke lykkedes for Johnson tirsdag. Avisen skriver, at brexit nu kan ende med at blive udsat med tre måneder fra den 31. oktober, som ellers har været Johnsons deadline, og som han har stået fast på. EU’s rådspræsident, Donald Tusk, mener, at EU bør lade briterne udsætte brexit.

Financial Times indleder artiklen med at slå fast, at Boris Johnson med flertallet for implementeringen af brexit-aftalen i går opnåede, hvad den forhenværende premierminister Theresa May aldrig formåede.

“Johnson wins landmark Brexit vote but is thwarted on deadline”@FinancialTimes #TomorrowsPaperToday pic.twitter.com/hIkcWaFmXU — Politics For All (@PoliticsForAlI) October 22,

Tabloidavisen Daily Mail retter blikket en smule væk fra Boris Johnson og over på parlamentsmedlemmerne:

»Stol på, at disse mennesker vender triumf til katastrofe«, skriver avisen og nævner, at det nu er op til EU, om man vil give briterne lov til at udskyde brexit.

The Sun, en anden tabloidavis, forsøger at udstille den usikkerhed, der endnu er om briternes udtræden. Avisen nævner også, at tidligere medlemmer af Boris Johnsons konservative parti endte med at sikre flertal imod premierministerens tidsplan.

Tomorrow's front page: MPs finally backed Boris Johnson's #Brexit deal - then wrecked it within minutes by rejecting his three-day timetable to push it through Parliament https://t.co/HDF8fUegpy pic.twitter.com/XSehkDKrJ1 — The Sun (@TheSun) October 22, 2019

Gratisavisen Metro, som primært uddeles i de større britiske byer, skriver, at Boris Johnson tirsdag fortalte, at han nu vil sætte brexit på pause. Imens vil han tale med ledere i EU om, hvordan den videre proces skal foregå.