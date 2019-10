Mærkelig forsinket lynoptælling vækker bekymring for svindel

Mistanke om valgsvindel, efter at Bolivias præsident gennem 14 år erklærer sig for sejrherre efter første valgrunde.

Internationale valgobservatører udtrykte tirsdag dansk tid bekymring over valgprocessen i forbindelse med Bolivias præsidentvalg, efter at en officiel, men mærkeligt forsinket, lynoptælling af stemmerne viste, at Evo Morales var tæt på at vinde valget i første valgrunde. En mere formel optælling viste omvendt, at Morales styrer mod en risikabel anden valgrunde.