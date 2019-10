Republikanere stormer høring i protest mod rigsretsproces Embedsmand ventede fire timer på at afgive forklaring, da omkring 25 republikanere forhindrede lukket høring.

Et politisk stunt førte onsdag amerikansk tid til kaotiske tilstande i Repræsentanternes Hus.

Her stormede republikanske kongresmedlemmer en lukket høring i forbindelse med rigsretsprocessen mod USA's præsident, Donald Trump.

De omkring 25 republikanere nægtede i flere timer at forlade det rum, hvor Laura Cooper skulle til at afgive forklaring foran både demokratiske og republikanske kongresmedlemmer.

Cooper er embedsmand ved USA's forsvarsministerium, Pentagon, og har ansvar for sager med forbindelse til Ukraine og Rusland.

Men Coopers forklaring måtte udskydes i fire timer.

De utilfredse republikanere råbte op med anklager om, at demokraterne, der leder høringerne, gennemfører processen i det skjulte.

Skræmt fra vid og sans

Høringerne er en del af en indledende efterforskning af USA's præsident i forbindelse med muligt magtmisbrug i Ukraine-sagen.

Næste skridt kan blive en officiel efterforskning.

Først derefter kan der indledes en egentlig rigsretssag, hvor det i sidste ende kræver et flertal i Senatet på to tredjedele, for at Trump kan blive fjernet fra embedet.

Ved at komme brasende ind i høringsrummet ønskede de republikanske kongresmedlemmer at rette fokus mod det, som de opfatter som en unfair demokratisk taktik, i stedet for præsidentens opførsel, mener kritikere.

Sent onsdag lød det fra republikaneren Steve Scalise, der stod i spidsen for konfrontationen i Repræsentanternes Hus, at aktionen ikke kommer til at stå alene.

»Der kommer til at blive gjort andre ting for at presse endnu hårdere på for en fair proces«, siger han.

Den amerikanske forfatning giver vid mulig for at udføre den indledende efterforskning på forskellige måder.

Høringerne bliver afholdt i et sikret rum, der bruges til at informere kongresmedlemmer om hemmelighedsstemplet eller følsomt materiale.

»De er skræmt fra vid og sans. De forsøger at stoppe den her efterforskning«, siger demokraten Ted Lieu.

»De ved, at der vil komme mere fakta ud, som er meget belastende for USA's præsident«.

Mulig korruption undersøges

I Ukraine-sagen beskyldes Trump for at have forsøgt at presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at igangsatte en undersøgelse af mulig korruption i forbindelse Joe Biden og hans søns forretningsaktiviteter i Ukraine.

Joe Bidens søn, Hunter, var i en årrække en del af et ukrainsk energikonsortium. Joe Biden er en sandsynlig modkandidat til Trump ved næste års præsidentvalg.

Udtrykket 'rigsret' skal forstås anderledes end i Danmark. På engelsk hedder det 'impeachment', og i USA er det politikere, der 'dømmer', ikke dommere og jurister.

ritzau