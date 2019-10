Illegale indvandrere er et hverdagssyn i Gray: Men onsdag morgen gik det galt for 39 migranter, der døde af kulde

Fundet af 39 lig i en kølevogn understreger tilsyneladende, at menneskesmuglerne forsøger at finde andre adgangsveje til Storbritannien end de velkendte store færgehavne.

SAGEN KORT Kort før kl. 01.40 onsdag morgen finder man 39 lig i en lastbilcontainer i Waterglade-industrikvarteret i Grays øst for London. Lastbilen har bulgarske nummerplader, mens føreren er en 25-årig mand fra Nordirland. Han er anholdt og sigtes for drab. Navne og nationalitet på de døde er ikke fastslået endnu.

I Thurrock er de vant til at se illegale indvandrere springe af de lastbiler, der ankomer til områdets industrikvarterer.

I går var det en anden side af den organiserede menneskesmugling, der viste sig, da der blev fundet 39 døde mennesker i en kølevogn i industrikvarteret i Gray. De var ifølge britiske mediers oplysninger kinesere.

I første omgang antog politiet, at vognen var ankommet via Irland i et forsøg på at undgå kontrollerne af de køretøjer, der ankommer direkte til England fra kontinentet. Men efterforskerne har fundet ud af, at vognen kom direkte fra Zeebrugge i Belgien ved 01-tiden natten til onsdag, og at den kørte direkte til industrikvarteret.

Ganske kort efter kom alarmopkaldet, da der blev åbnet ind til lastrummet, og de døde blev fundet.

Belgien efterforsker køreturen

Den belgiske anklagemyndighed har oplyst, at anhængeren ankom til Zeebrugge tirsdag 14.49 inden rejsen til Purfleet.

Den nordirske lastbilchauffør, der blev anholdt efter fundet, ankom til England i weekenden og kørte til havnebyen Purfleet, hvor han afhentede lastbilanhængeren.

Den er kørt til undersøgelse hos politiet, der ifølge britiske medier har fastslået, at de 39 mennesker i lastrummet alle frøs ihjel.

»Det er uklart, hvornår ofrene blev placeret i kølevognen, og hvorvidt det skete i Belgien«, understreges det.

Det er endnu ikke opklaret, hvor de kommer fra. Bulgarsk politi er inddraget, fordi lastbilanhængeren er indregistreret i landet. Belgisk og irsk politi er også involveret i forsøgene på at finde ud af, hvad der er sket.

Kontrol får smuglerne til at vælge mindre havne

Alt tyder på, at der er tale om en menneskesmugling ind i Storbritannien. Problemet for bagmændene er, at der i de store kanalhavne efterhånden er ganske megen kontrol med røntgenapparater, sensorer og CO2-målere, der registrerer udåndingsluft.

Det har været med til at få menneskesmuglerne til at søge andre ruter for transporterne, så migranterne i stedet søges bragt ind i landet via mindre havne. Sidste år advarede landets nationale kriminalpoliti mod fænomenet, hvor smuglerne leder efter lettere og alternative ruter til migranterne.

Ifølge The Telegraph advarede den belgiske immigrationsminister Theo Francken briterne til at øge grænsekontrollen, fordi afviste asylansøgere fra Tyskland i stor stil søgte til Belgien for derfra at kunne komme til Storbritannien.

»De vil alle sammen til jeres land, fordi I ikke har identitetskort, jeres sorte arbejdsmarked er meget lukrativt, og I har en masse engelsktalende migranter fra de lande allerede«, sagde han.

Gps-oplysninger kan måske hjælpe politiet

Køleanhængeren er udstyret med en gps-sender, der gør det muligt at registrere, hvor den befinder sig. Ejeren af anhængeren, udlejningsfirmaet GTR, har meddelt, at det vil stille de nødvendige oplysninger om dens kørsel til rådighed for politiets efterforskning, skriver The Times.

Den er indregistreret i Bulgarien, men over for fjernsynskanalen BTV siger landets ministerpræsident Boyko Borissov, at det er vanskeligt at se nogen forbindelse: »Den blev indregistreret i 2017 af en irsk kvinde. Derpå forlod den landet og er aldrig kørte ind igen. Så den kan på ingen måde være forbundet hertil ud over nummerpladen«.

Alt sammen understreger, at det kan blive en efterforskningstung opgave at finde ud af, hvem ofrene i kølevognen egentlig var.

Det er nu op til politiet i Essex at forsøge at få sat navne på de 39 mennesker, der lå døde i kølevognen i industrikvarteret i Gray den onsdag morgen, hvor rejsen til Storbritannien endte fatalt.