Fakta

Ukraine-sagen kort

En amerikansk whistleblower har slået alarm efter en telefonsamtale mellem USA’s præsident, Donald Trump, og Ukraines præsident i slutningen af juli.

Udskrifter fra samtalen viser, at Trump ville have Ukraine til at efterforske demokraten Joe Biden og hans søn Hunter Biden.

Som konsekvens har Demokraterne besluttet sig for at starte en undersøgelse af, om Trump kan stilles for en rigsret.