Norsk ambulancekaprer varetægtsfængsles i fire uger Manden, der er sigtet for at kapre en ambulance og køre ind i flere folk, er varetægtsfængslet i fire uger.

Den 32-årige mand, der tirsdag kaprede en ambulance i Oslo og påkørte flere personer, er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det har byretten i Olso besluttet, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Manden må ikke modtage breve eller besøg i de fire uger.

Han er sigtet for drabsforsøg, for at bære våben og for opbevaring af narkotika.

En 25-årig kvinde er i samme sag sigtet for at bære våben og medvirke til opbevaringen af narkotika.

Flere personer - blandt andet et tvillingpar i en barnevogn - blev tirsdag påkørt af en ambulance, der var stjålet i Oslo.

En 25-årige kvinde blev observeret ved en væltet bil i Oslo, og en mand, som blev pågrebet for at have kapret ambulancen, blev også set komme gående fra samme bil.

Onsdag afhørte det norske politi manden, der er sigtet for at kapre ambulancen.

Politiet mener, at han med ambulancen forsøgte at køre tilfældige folk ned.

Hans forsvarer fortæller, at hans klient ikke havde til hensigt at skade nogen, skrev den norske avis VG onsdag.

»Hans eneste formål var ikke at blive pågrebet, sagde forsvareren ifølge NTB.

Onsdag skrev norsk politi på Twitter, at der ikke umiddelbart er mistanke om, at sagen skal have relation til terror.

»Politiet er tidligt i efterforskningen, og vi arbejder blandt andet med at afhøre vidner, sikre videoer og andre tekniske spor, skrev politiet.

ritzau